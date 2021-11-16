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На Украине потребовали наложить эмбарго на все энергоносители из России

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Joerg Sarbach/AP

Экс-председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко заявила, что Украине необходимо отказаться от всех российских энергоносителей, пишет украинское издание «ПолитНавигатор».

«Вопрос энергетической безопасности, это вопрос не только национальной безопасности Украины, а и всего ЕС. ЕС сейчас должен остановить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» и думать о диверсификации, а вообще-то и про эмбарго энергоносителей – нефти, нефтепродуктов из РФ», – заявила экс-депутат.

Ранее в ГТС Украины заявили, что страна лишится реверса газа после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет запущен. Кроме того, в компании полагают, что несколько городов, находящихся поблизости с границей России, лишатся газоснабжения в принципе, а страна потеряет значительный доход.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

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