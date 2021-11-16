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В Госдуме назвали три метода борьбы с инфляцией

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Reuters

Снижения инфляции Россия может добиться тремя методами — краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным. Такое мнение выразил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«В краткосрочном периоде практикуются «рекомендованные цены» и ценовые соглашения с производителями товаров различных секторов промышленности. Но эта спасительная пилюля очень ограниченного действия», — отметил Кравченко, добавляя, что в долгосрочной перспективе эта мера может привести к дефициту, снижению качества товаров или переносу возросших издержек производителей и оптовых сетей в цены других товаров.

Второй метод, по его словам, менее рискованный и основан на различных мерах субсидирования. В качестве примера он привел поддержку сельхозпроизводителей, что может оказать сдерживающее влияние на динамику цен на продовольствие.

«Подобный подход весьма популярен и широко используется в развитых странах. Также анализ международной практики показал, что для снижения продовольственной инфляции возможен механизм снижения налоговой нагрузки через расширение списка социально значимых продуктов, облагаемых льготной ставкой НДС», — указал политик.

Помимо этого, считает он, может применяться дополнительная индексация пенсий и социальных выплат, позволяющая «сгладить самое тяжелое последствие высокой продовольственной инфляции — рост бедности». Однако в таком подходе, отмечает Кравченко, есть и обратная сторона — снижение бюджетных доходов и значительный рост расходов.

В качестве третьей меры он назвал господдержку промышленности и предпринимательства, а также рост инвестиций в инфраструктуру городов с повышенным научно-технологическим и человеческим потенциалом.

«Это может быть реализовано через укрепление связи образования — науки — технологий и промышленности, где научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и рождаемые результаты интеллектуальной деятельности, будут сразу получать возможность выходить на рынок, причем как на внутренний, так и зарубежный. Давать новые образцы высокотехнологичной высококонкурентной продукции», — резюмировал он.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с поведением россиян. По ее словам, люди начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования кредитных средств, что может создавать «серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали».

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