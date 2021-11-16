На Украине заявили, что страна воспользуется приостановкой сертификации «Северного потока — 2»

Украина собирается воспользоваться приостановкой сертификации «Северного потока — 2» и планирует доказать опасность проекта для страны, об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы будем тщательно смотреть на каждую деталь этой заявки. И будем использовать все юридические возможности для того, чтобы доказать то, что нам очевидно, — «Северный поток — 2» является угрозой для Украины», — объяснил

Макогон.

По его словам, украинская сторона будет «настаивать» на своей позиции. В Киеве считают, что приостановка сертификации является очень важным событием, которое позволяет выиграть время и «донести свои аргументы».

Ранее 16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя данную ситуацию, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что «Северный поток — 2» может быть запущен к концу отопительного сезона.