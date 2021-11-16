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Психолог из Сыктывкара заявила, что коллеги довели ее до выкидыша

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Depositphotos

Бывшая сотрудница сыктывкарского «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Ирина Экк рассказала, что ее два года изводили на работе и довели до выкидыша, пишет издание «PROГород».

В организации женщина работала с 2015 года. Основным направлением деятельности была профилактика недопущения употребления наркотиков и алкоголя.

Однажды первоклассникам стало плохо на выставке художника-трансгендера из Швеции с фотографиями умерших наркоманов, педагог предложила коллегам поменять программу, но они не согласились.

В 2019 году психологи центра провели лекцию о вреде алкоголя и курения в классе, где учился ее ребенок. После этого и он, и другие дети в классе заинтересовались татуировками и алкоголем, на что пожаловались остальные родители.

«Преподаватели демонстрировали кадры употребления, очень подробно обо всем рассказывали. Один из педагогов показывал свою татуировку «черного скорпиона» на руке. Такое я терпеть не стала», – сообщила психолог.

Она написала заявление в прокуратуру, после чего педагога начали травить: забирали компьютер, рассылали с ее аккаунта странные сообщения, «швырялись стульями».

При этом в руководстве ей не подписывали документы, когда нужно было уехать для ухода за ребенком-инвалидом, не отпускали с работы на похороны брата, делали выговоры, предлагали подписать перевод на должность уборщицы.

Она подчеркнула, что над ней стали издеваться люди с образованием психологов.

«Я сказала им, что у меня больная мать и сын-инвалид, на что получила ответ: «Ваши инвалиды и мертвецы нас не волнуют». Напомню, все эти люди – психологи, которые работают с детьми», – уточнила Экк.

Она заявила, что из-за травли со стороны коллег и давления руководства у нее случился выкидыш. После этого педагог написала заявление в суд, но прокурор не нашел доказательств травли.

После рассмотрения дела женщине присудили моральную компенсацию за ложные выговоры в 10 тыс. рублей.

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