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Fitch: «Северный поток — 2» может быть запущен к концу отопительного сезона

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Maxim Shemetov/Reuters

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал приостановку немецким регулятором процесса сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Скорее, здесь идет речь о процедурных, а не политических, моментах. Германия последовательно поддерживает проект, и искать тут конспирологию, вероятно, не стоит. Но в целом сертификация идет довольно медленно — скорее всего, проект будет запущен в лучшем случае к концу отопительного сезона», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что сложившаяся ситуация привела к неопределенности на рынке — пока сложно понять, захочет ли российская компания «Газпром» значительно расширить поставки газа в Европу до запуска «Северного потока — 2».

Ранее 16 ноября стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

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