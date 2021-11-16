Турпоток иностранцев в Россию упал в 24 раза с начала пандемии

Поток иностранных туристов в Россию сократился в 24 раза по сравнению с показателями до пандемии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего за первые девять месяцев 2021 года в страну приехало около 8,8 млн иностранцев, среди которых туристов было всего 2%. Главным поставщиком туристов в Россию с января по сентябрь 2021 года стала Куба, ее жители совершили 44,4 тыс. визитов, официально декларируя туристическую цель прибытия.

Однако туроператоры называют такое неожиданное лидерство статистической неточностью, потому что кубинских туристов участники рынка практически не принимают. Туроператоры считают, что основная часть визитов совершалась с целью транзита.

Второе место заняла Германия. За первые три квартала 2021 года граждане этой страны совершили 25,9 тыс. туристических визитов в Россию, что уже на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но этот показатель в 18 раз меньше, чем был в 2019 году.

Замыкают тройку лидеров – Объединенные Арабские Эмираты. В 2021 году турпоток достиг показателей 2019 года – 18 тыс. визитов. Туроператоры посчитали, что в 2021 году жители этой страны предпочитали поездки в Москву и Санкт-Петербург путешествию по Европе.

В нетуристическом «зачете» список лидеров не изменился. Как и в 2019 году на первом месте оказалась Украина (3,2 млн), Узбекистан (1,1 млн) и Казахстан (1,034 млн).

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года внутренний и въездной туризм в мире разделился поровну, а глубина бронирования достигла месяца. Поэтому в Россию иностранных туристов собираются привлечь особенными «национальными маршрутами».