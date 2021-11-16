«Ъ»: производитель «Кириешек» планирует запустить сеть непродовольственных супермаркетов

Пищевой холдинг «КДВ Групп» (производитель снэков «Яшкино» и «Кириешки» и другой продукции) планирует запустить сеть супермаркетов Hit Super Price, которая будет заниматься продажей непродовольственных товаров. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Согласно информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Камелот-А» (входит в «КДВ Групп»), юридическое лицо сетевого ритейла «Ярче!», в начале ноября этого года зарегистрировало домен, на котором ведется набор сотрудников в магазины в Новосибирске и Бердске.

Источник газеты уточнил, что компания намерена запустить дрогери-сеть, такую как «Магнит Косметик». Детали проекта пока не раскрываются.

В апреле СМИ сообщали, что «КДВ Групп» намерена наладить производство косметической продукции: геля, жидкого мыла, шампуня и тд.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в России компаний пищевой отрасли, занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Московской области и Москве.

Ранее сообщалось, что «Почта России» начнет доставлять посылки с помощью беспилотных роботов.