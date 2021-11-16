Набиуллина заявила, что в увеличении инфляции есть вина граждан

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с поведением россиян. Об этом она заявила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, пишет URA.RU.

По ее словам, люди начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования кредитных средств. И теперь видно, как растет потребительский кредит, указала руководитель ЦБ.

«Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», — считает Набиуллина.

При такой картине, экономику ожидают временные проблемы, полагает глава регулятора. Однако эффект от таких действий может быть и долгосрочным. Она подчеркнула, что при росте цен на товары-триггеры, к ним относят продукты, инфляционные ожидания населения «подогреваются». Сейчас они откатились на уровень 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса.

Набиуллина рассказал, что ЦБ будет рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки, которая уже составляет 7,5%. Глава ЦБ заявила, что благополучию соотечественников сейчас может угрожать высокая инфляция.