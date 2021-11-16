Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пять подростков ранены при стрельбе у школы в США 01:19
Силовики избили беженку на белорусско-польской границе 01:16
Россияне рассказали, какая прибавка к зарплате им нужна для комфортной жизни 01:00
Произошло первое за четыре года обновление биткоина 00:55
Дезинфекторы жестоко убили собаку, пока хозяйка была на карантине 00:52
Сборная Англии забила 10 безответных мячей в матче квалификации к ЧМ-2022 00:49
Счетная палата перечислила дефекты системы медицинского страхования в России 00:43
Сборная Италии не смогла одолеть Северную Ирландию и сыграет в стыковых матчах 00:35
Тигренок справил нужду на руках у Баскова во время съемок «Голубого огонька» 00:26
Суд постановил освободить обвиняемого в неуважении к Конгрессу экс-помощника... 00:26

Набиуллина заявила, что в увеличении инфляции есть вина граждан

close
100%
Банк России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с поведением россиян. Об этом она заявила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, пишет URA.RU.

По ее словам, люди начинают меньше сберегать и больше тратить, в том числе и за счет использования кредитных средств. И теперь видно, как растет потребительский кредит, указала руководитель ЦБ.

«Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», — считает Набиуллина.

При такой картине, экономику ожидают временные проблемы, полагает глава регулятора. Однако эффект от таких действий может быть и долгосрочным. Она подчеркнула, что при росте цен на товары-триггеры, к ним относят продукты, инфляционные ожидания населения «подогреваются». Сейчас они откатились на уровень 2016 года, когда экономика восстанавливалась от валютного кризиса.

Набиуллина рассказал, что ЦБ будет рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки, которая уже составляет 7,5%. Глава ЦБ заявила, что благополучию соотечественников сейчас может угрожать высокая инфляция.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть