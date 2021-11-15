Зеленский исключил покупку угля «у сепаратистов»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не покупает уголь «у сепаратистов». Видеообращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. <...> Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила, что Киев собирается закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях Донбасса. По ее словам, вопрос о коммерческих поставках электроэнергии и угля был затронут 9 ноября на подгруппе по экономическим вопросам.

Глава МИД ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего в свою очередь заявил, что республики Донбасса готовы обсуждать данный вопрос.