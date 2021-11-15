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UBS и Goldman Sachs советуют покупать акции «Роснефти»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Утром 15 ноября крупнейший инвестиционный банк UBS повысил рекомендацию до «Покупать» и целевую цену на 47% до $11,5 ГДР по акциям «Роснефти». Банк решил пересмотреть свою позицию после сильных результатов «Роснефти» за 3 кв. 2021 года.

Одним из ключевых факторов для пересмотра рекомендации аналитики назвали самый высокий показатель доходности свободного денежного потока среди конкурентов (19% у «Роснефти, 14% у прочих компаний). Дивидендная доходность может составить в среднем 13%.

Также отмечается высокий потенциал роста добычи нефти, благодаря ослаблению ограничений ОПЕК+, запуску новых газовых проектов (Роспан, Харампур) и реализации проекта «Восток Ойл».

Важную роль также играет потенциал продажи новых долей в проекте «Восток Ойл», в котором у компании осталось 85%.

По словам экспертов UBS, экспорт 10 млрд куб.м газа может принести примерно 5% дополнительной EBITDA, но данный фактор пока не заложен в базовые предпосылки модели.

Кроме того, инвестиционный банк Goldman Sachs в результате включения итогов 3 квартала в свою модель повысил сегодня целевую цену Роснефти на 5% до 11 долл./ГДР. Ключевыми факторами увеличения целевой цены стали: повышение прогноза EBITDA на 4% в 2021 г., рост дивиденда на акцию Роснефти по итогам 2021 года в 7 раз по сравнению с итогами 2020 года, доходность свободного денежного потока в 2021 - 2023 гг. на уровне 15% благодаря низким расходам на добычу.

В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской бирже впервые в истории превысила 7 трлн рублей. Кроме того, капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в 100 млрд долларов.

Ценные бумаги компании демонстрируют одну из лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового сектора РФ. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,8 раза, с начала 2021 года – на 50%.

«Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы и аналитики, - отмечает Эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин, - снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли».

Ранее в 2021 году аналитики Bank of America выпустили отчет, в котором представили список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). «Роснефть» стала единственной в списке из компаний энергетического сектора.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов. Morgan Stanley видит ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне 10,5 долларов за GDR, «Газпромбанк» - 10,1 доллара, J.P. Morgan – 10 долларов.

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