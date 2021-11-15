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Бизнес попросил не поддерживать законопроект, создающий админбарьеры при строительстве

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось с письмом к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, в котором попросило его не поддерживать поправки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Представители бизнеса в своем обращении поясняют, что предлагаемые изменения предусматривают, что поменяется «принцип определения территорий, в отношении которых будет проводиться историко-культурная экспертиза». Согласно поправкам, ее будут проводить для всех территорий, кроме «определенных исключениями», которые будет определять правительство, а это «фактически вводит необходимость повсеместного проведения экспертизы и устанавливает дополнительные административные барьеры для хозяйственной деятельности».

В бизнес-объединении полагают, что процесс проведения историко-культурных экспертиз, объем работ, их ценообразование «носит непрозрачный характер».

Ранее омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова в беседе с «Газетой.Ru» высказалась против законопроектов об обязательном использовании QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. По ее мнению, они приведут к банкротству бизнеса в регионах. Она заявила, что введение QR-кодов в регионах привело к падению выручки предпринимателей, а государство при этом не оказало достаточных мер поддержки.

До этого бизнес раскритиковал подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект, согласно которому предлагается ввести единое тарифное законодательство. Представители бизнеса сочли, что в ведомстве не прислушались к позициям компаний и указали на то, что инициатива повысит нагрузку на компании, окажет негативное влияние на инвестиционную привлекательность в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряда других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг.

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