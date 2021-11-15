Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Собчак раскрыла имя следующего гостя Дудя 17:39
Хохлов: не надо ставить крест на Кудряшове из-за одной ошибки 17:36
Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к госзакупкам 17:35
ЕС подготовил пятый пакет санкций против Белоруссии 17:34
Ученые выяснили, в каких странах геи наиболее склонны к суициду 17:28
Тренер сборной Хорватии: с Россией была игра в одни ворота 17:27
Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР 17:27
Forbes: москвичи с купленными сертификатами о вакцинации начали прививаться... 17:22
Поплавская сравнила Бузову с обезьяной 17:22
Под Тюменью догорели зараженные мертвые куры 17:21

В Киеве обустройство границы с Белоруссией оценили в $268 млн

close
100%
BelTA/Reuters

Полное инженерное обустройство границы с Белоруссией, предусматривающее ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадную дорогу, обойдется в 7 млрд гривен ($268 млн). Об этом в Facebook рассказал глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По словам Шевченко, границу на севере и на востоке Украины необходимо срочно возводить и выделять на это ресурсы. В частности, протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всех 1 тыс. 84 километров границы с Белоруссией.

«Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой «Егоза» - надо 189 млн гривен ($7,2 млн). А все полное инженерное обустройство границы с Белоруссией - 7 млрд гривен ($268 млн)», — отметил политик.

Он отметил, что между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии с 2020 года. Она предусматривает выдворение нелегальных мигрантов, которые попали на территорию этих стран со стороны одной из них. При этом та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять. Однако Белоруссия вышла из такого же соглашения с Евросоюзом.

«Это значит, что пока сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Белоруссией такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться надо», — заключил он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выражает поддержку Варшаве в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. При этом американская сторона утверждает, что Минск подрывает безопасность, сеет раздор и отвлекает внимание от действий России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть