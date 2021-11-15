В Киеве обустройство границы с Белоруссией оценили в $268 млн

Полное инженерное обустройство границы с Белоруссией, предусматривающее ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадную дорогу, обойдется в 7 млрд гривен ($268 млн). Об этом в Facebook рассказал глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По словам Шевченко, границу на севере и на востоке Украины необходимо срочно возводить и выделять на это ресурсы. В частности, протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км из всех 1 тыс. 84 километров границы с Белоруссией.

«Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой «Егоза» - надо 189 млн гривен ($7,2 млн). А все полное инженерное обустройство границы с Белоруссией - 7 млрд гривен ($268 млн)», — отметил политик.

Он отметил, что между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии с 2020 года. Она предусматривает выдворение нелегальных мигрантов, которые попали на территорию этих стран со стороны одной из них. При этом та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять. Однако Белоруссия вышла из такого же соглашения с Евросоюзом.

«Это значит, что пока сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Белоруссией такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться надо», — заключил он.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон выражает поддержку Варшаве в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. При этом американская сторона утверждает, что Минск подрывает безопасность, сеет раздор и отвлекает внимание от действий России.