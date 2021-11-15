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В хранилищах Украины сократились запасы газа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%, на 13 ноября объем топлива составляет 17,45 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

Нынешние запасы газа почти на 37% меньше прошлогодних показателей. Недельное сокращение запасов составило 2,2% или 400 млн кубометров. При этом осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 60 млн кубометров в сутки.

Закачка в газовые хранилища Украины была прекращена с 4 октября. К началу отопительного сезона 2021-2022 в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Однако в «Нафтогазе» заявляли, что этих запасов газа в подземных хранилищах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций.

Ранее глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что Украину ждет «новое дно» из-за экономического кризиса. Из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет самой сложной для страны.

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