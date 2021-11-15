В Союзе производителей алкоголя объяснили планы Минфина повысить цену на водку

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил «Газете.Ru», что им известно о планах Минфина повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь с января 2022 года из-за роста акциза на 4%. По мнению эксперта, удорожание одной бутылки водки приведет к увеличению нелегального оборота алкоголя в стране.

«Повышение минимальной розничной цены (МРЦ) связанно с тем, что весной был принят закон о новых ставках акцизов на алкогольную продукцию. Акциз, начиная с 1 января 2022 года, вырастет на 4%. МРЦ — это просто приведение в соответствие затрат производителей, потому что, если этого не сделать, производитель будет работать в убыток. В частности, пшеница выросла в цене почти на 50%, деревянные палеты, в которых поставляется продукция, подорожали на 200%. В этом году у нас достаточно большая инфляция. Поэтому введение минимальной розничной цены 261 рубль соответствует тем затратам, которые мы несем», — пояснил Косарев.

В Союзе производителей алкоголя считают, что повышение акциза и увеличение стоимости одной бутылки водки спровоцирует рост нелегального оборота алкоголя в России.

«В этой ситуации не стоит повышать акциз, он у нас и так один из самых высоких в мире. Даже в рамках ЕАЭС акциз на крепкий алкоголь в 6 раз выше, чем в Кыргызстане, в два раза выше, чем в Армении, на 30% выше, чем в Казахстане. Даже в этой связи мы не должны повышать акциз, потому что товары спокойно перетекают из границ, тем самым мы работаем на чужие экономики», — добавил Косарев.

Он напомнил, что с 2015 года, когда рост акцизов в России был заморожен на три года, выросли поступления в бюджет, а доля нелегального крепкого алкоголя на рынке снизилась.

«В последнее время, когда мы каждый год повышаем акциз на 4%, поступления, наоборот, падают, как и покупательная способность. Повышение МРЦ — инициатива Минздрава, который отчитывается только легальными продажами. То, что это перетекает в нелегальную плоскость, они не видят и поэтому считают, что добиваются своей цели — деалколизации населения. На самом деле добиваются обратного — смерти большого количества людей, которые пьют непроверенный алкоголь», — обратил внимание Косарев.

Ранее стало известно, что Минфин предложил повысить МРЦ на водку и коньяк после Нового года. На водку планируется повысить МРЦ на 7,4% - с ₽243 до ₽261 рубля за полулитровую бутылку, а на коньяк - на 7,6% - с ₽446 до ₽480.