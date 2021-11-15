Катар отправил туристов из России в «красный» список

С 15 ноября Катар временно переводит Россию из зеленого списка по уровню угрозы распространения коронавируса в красный. Для российских туристов начинают действовать новые условия въезда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на решение властей страны.

С целью предотвращения распространения коронавируса Катар вводит дополнительные условия для въезда туристов из России. Начиная с 12 часов 15 ноября, чтобы въехать в Катар, необходимо сделать дополнительный ПЦР-тест по прилете. Кроме этого, необходимо иметь сертификат вакцинации, тест на антитела и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до въезда в страну, отмечается в сообщении.

Ожидая результатов теста, туристы отправятся на обязательный двухдневный карантин в одном из отелей. Сам номер в таком отеле нужно бронировать заранее.

Вводимые меры имеют временный характер и будут изменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки в России. Однако новость об ужесточении условий въезда в Катар стала неожиданностью для туроператоров, так как спрос на Катар только начал набирать силу, пояснили в АТОР.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали предлагать путевки по выгодным ценам в Катар и рассказали о различных возможностях отдыха для туристов.