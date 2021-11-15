В Совфеде рекомендовали Минфину не повышать цены на водку

Предложение Минфина о повышении цен на крепкий алкоголь может спровоцировать увеличение объемов суррогатной продукции на рынке, об этом РИА «Новости» заявил первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.

«Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов. <...> Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя», — объяснил свою позицию сенатор.

По прогнозам, отметил Рябухин, количество суррогатной продукции увеличится на 20%, при этом ранее уже было закрыто более 700 таких предприятий. Нередко люди производят такой алкоголь в гаражах и других территориях, не предназначенных для этого.

В связи с этим, сенаторы направили в Минфин свои предложения, рекомендовав воздержаться от увеличения стоимости акцизов. По мнению Рябухина, необходимо дождаться балансировки акцизных норм в странах ЕАЭС и Таможенного союза.

Ранее Минфин РФ предложил со следующего года повысить минимальную розничную цену на водку, которая будет составлять 261 руб. за 0,5 литра.