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Поставщики алкогольной продукции заявили о проблемах с новыми сортами перед праздниками

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, заявил о проблемах с вводом на рынок новых сортов пива и вина перед новогодними праздниками, сообщает телеканал «РБК».

По мнению Мамонтова, всему виной новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции, который был принят 1 ноября 2021 года. Для подачи уведомлений поставщики теперь должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС. В качестве альтернативы, поставщики могут использовать «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В профильном ведомстве — Росалкогольрегулировании — отметили, что в проблемах с вводом на рынок новых сортов алкоголя виноваты сами компании, которые допускают ошибки при регистрации данных.

Ранее производители алкоголя усмотрели риск роста потребления контрафакта при введении QR-кодов.

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