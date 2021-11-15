«Ъ» предупредил о возможной блокировке 16 млн мобильных номеров

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов сообщил изданию «Коммерсантъ», что около 16 миллионов корпоративных мобильных номеров могут заблокировать после 1 декабря.

Сообщается, что блокировка может произойти из-за нарушения закона о «серых» SIM-картах. Согласно закону, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».

По данным Mobile Research Group, в настоящий момент в России действует около 32 миллионов таких SIM-карт. Анкилов сообщил, что около половины владельцев мобильных номеров не выполнили требования закона.

Он отметил, что отключение номеров приведет к снижению выручки операторов, а многие компании рискуют остаться без сотовой связи.

Ранее член комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин оценил вид мошенничества, связанный с изготовлением дубликата сим-карт.

Речь о способе, когда аферисты, заполучив поддельную сим-карту жертвы, списывают деньги с банковских счетов и авторизовываются в приложениях.