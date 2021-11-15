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Китай сократил производство важного для автопрома магния

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Global Look Press

Мировой автопром подвергается испытаниям, пишут »Известия». Вслед за нехваткой микрочипов отрасли грозит дефицит магния.

Сократил добычу и переработку этого металла Китай из-за проблем с энергетикой. Магний необходим для алюминиевых сплавов, широко используемых в производстве автомобилей.

Сложившаяся ситуация дефицита магния прежде всего связана с новыми экологическими требованиями. Ряд провинций Китая с сентября текущего был вынужден сокращать потребление электроэнергии, чтобы соответствовать необходимым показателям. Продолжительные отключения электричества стали последствиями новой экологической политики. КНР планирует сократить использование угля.

Это привело к перебоям в работе предприятий, в том числе и тех, что связаны с добычей и производством магния. Китай производит почти 90% мирового объема этого металла. Сокращение производства оказывает мгновенное влияние на всю цепочку поставок.

От китайского магния особенно зависим Европейский союз. В Европе 95% используемого магния получают из КНР.

В конце октября Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) и еще 11 промышленных торговых ассоциаций выступили с предупреждением о надвигающейся нехватке магния. Бизнес считает, что к концу ноября в Европе закончатся запасы магния, это приведет к закрытию предприятий и сокращению сотрудников.

Дефицит может коснуться не только рынка новых автомобилей, но и запчастей. Как рассказал президент маркетплейса по продаже автозапчастей Autodoc. ru Владислав Соловьев, под удар в первую очередь попадут детали для автомобилей верхнего ценового уровня и класса премиум.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» оставил Украину без своих машин.

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