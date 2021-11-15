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В кабмине придумали, как обеспечить импортозамещение электроники

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Depositphotos

Меры по включению в госпрограммы целевых показателей использования отечественной радиоэлектронной продукции (РЭП) начали подготавливать Минэкономики и Минпромторг. Как пишет издание «Коммерсантъ», таким образом в кабмине рассчитывают обеспечить импортозамещение электроники в перспективе как минимум десяти лет.

Отмечается, что текущие квоты на закупку электронике закреплены только до 2024 года.

Бизнес, по данным издания, поддержал инициативу. Но в Кабмине сомневаются, что российские производители смогут поставить необходимые для реализации госпрограмм технологии в полном объеме.Тем не менее, в Минфине считают текущее госрегулирование достаточным для эффективной поддержки импортозамещения.

В письме замминистра экономики Ильи Торосова в Минпромторг говорится, что текущие правительственные постановления определяют минимальную долю закупок российской РЭП госзаказчиком до 2024 года. Минэкономики предложило продлить обязательства по закупке отечественной РЭП для госзаказчиков до 2031 года, а также ввести требования по импортозамещению электроники в качестве целевых показателей при реализации госпрограмм.

На данный момент исполняется 45 госпрограмм по пяти направлениям — «Эффективное государство», «Сбалансированное региональное развитие», «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и модернизация экономики» и «Обеспечение национальной безопасности». В 2021 год на их реализацию было выделено 17 трлн руб.

Директор по взаимодействию с органами власти GS Group Сергей Долгопольский прокомментировал инициативу. Он считает, что раз будут использованы нерыночные методы, то включение требований по импортозамещению в госпрограммы может иметь положительные результаты. Это позволит учитывать показатели производства электроники в долгосрочной перспективе, а инвесторы смогут получить дополнительную уверенность в наличии рынка сбыта.

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