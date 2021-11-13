Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В РЖД рассказали, как будет проходить проверка QR-кодов у пассажиров 10:22
Экс-тренер сборной России назвал сложность, с которой столкнутся россияне в игре... 10:21
Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши 10:16
В Карабахе мужчина с гранатой напал на азербайджанский КПП 09:59
Сбежавшего из колонии в Нижнем Тагиле преступника задержали 09:57
Экс-игрок «Зенита» о невызове в сборную Дзюбы: я на стороне... 09:55
МИД РФ назвал абсурдными обвинения Москвы на фоне ситуации на границе Белоруссии... 09:36
Брата Хабиба, который наехал на полицейского, доставили в Махачкалу 09:26
В Польше российский Су-75 назвали «серьезным ударом» для США 09:22
Экс-игрок «Ювентуса» рассказал, какой клуб подходит Миранчуку 09:12

Власти США распечатали нефтяные резервы для стабилизации цен на рынке

close
100%
Depositphotos

Минэнерго США намерены распечатать стратегические резервы для того, чтобы стабилизировать цены на нефть на внутреннем рынке, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что с января бензин в Штатах подорожал с 0,62 до 0,83$ за литр, обновив тем самым семилетний рекорд. В агентстве отмечают, что американцы винят в росте цен ОПЕК+.

«Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше», — полагает президент США Джо Байден.

Источники Bloomberg сообщают, что США «готовят меры против ОПЕК+». Агентство заявляет о формировании сильнейшей за несколько лет коалиции для давления на картель, при этом участники соглашения ОПЕК+ твердо отказываются повышать запланированные темпы.

В нынешней ситуации США решили открыть стратегический резерв, объемов которого, 600 млн баррелей, достаточно для того, чтобы компенсировать полностью весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год.

По информации Bloomberg, к сегодняшнему дню из резерва уже изъято 3,1 млн баррелей.

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок нефти. Таким образом, американский лидер Джо Байден будет вынужден искать альтернативные способы снижения стоимости на топливо, в том числе товарные интервенции.

Использование товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти будет возможно для стабилизации внутренних цен на топливо, отметила министр энергетики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть