Власти США распечатали нефтяные резервы для стабилизации цен на рынке

Минэнерго США намерены распечатать стратегические резервы для того, чтобы стабилизировать цены на нефть на внутреннем рынке, пишет РИА «Новости».

Уточняется, что с января бензин в Штатах подорожал с 0,62 до 0,83$ за литр, обновив тем самым семилетний рекорд. В агентстве отмечают, что американцы винят в росте цен ОПЕК+.

«Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше», — полагает президент США Джо Байден.

Источники Bloomberg сообщают, что США «готовят меры против ОПЕК+». Агентство заявляет о формировании сильнейшей за несколько лет коалиции для давления на картель, при этом участники соглашения ОПЕК+ твердо отказываются повышать запланированные темпы.

В нынешней ситуации США решили открыть стратегический резерв, объемов которого, 600 млн баррелей, достаточно для того, чтобы компенсировать полностью весь импорт из стран ОПЕК+ более чем на год.

По информации Bloomberg, к сегодняшнему дню из резерва уже изъято 3,1 млн баррелей.

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что страны ОПЕК проигнорировали призывы США к наращиванию поставок нефти. Таким образом, американский лидер Джо Байден будет вынужден искать альтернативные способы снижения стоимости на топливо, в том числе товарные интервенции.

Использование товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти будет возможно для стабилизации внутренних цен на топливо, отметила министр энергетики.