Сбер продаст Газпромбанку 36% акций в крупнейшем акционере VK

Сбер продаст Газпромбанку за 12,8 млрд рублей 36% акций в АО «МФ Технологии», которому принадлежит 57,3% акций Mail.Ru Group Limited (VK). Об этом сообщается на сайте Сбербанка.

Отмечается, что сделка состоится до конца года.

Ранее в день празднования 180-летия Сбер объявил о присвоении семи руководителям банка званий вице-президентов.

В блоке «Розничный бизнес» вице-президентами стали директор дивизиона «Цифровая платформа» Алексей Круглов и директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина.

Под руководством Круглова аудитория мобильного приложения Сбербанк Онлайн значительно выросла, и сегодня приложением активно пользуется более 72 млн клиентов, более 35 млн человек используют приложение каждый день. Левина же лидирует направление «Забота о клиентах», ежемесячно ее команда обрабатывает более девяти млн обращений.

Вице-президентом стал Максим Еременко, возглавляющий Департамент развития искусственного интеллекта и машинного обучения. Он внес значительный вклад в разработку и утверждение Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта в России.