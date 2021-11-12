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Johnson & Johnson решила разделиться на две компании

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Arnd Wiegmann/Reuters

Американская холдинговая компания Johnson & Johnson собирается разделиться и стать двумя публичными компаниями. Об этом стало известно из интервью, которое главный исполнительный директор холдинга Алекс Горски дал The Wall Street Journal.

Как отметил представитель компании, основное подразделение будет заниматься фармацевтическим бизнесом, в то время как другое сосредоточится на потребительских товарах для здоровья. Такое решение связано с желанием обеспечить бизнесу стабильный и продолжительный рост в будущем, а также со стремлением лучше отвечать запросам и потребностям потребителей.

При этом уточняется, что компания намерена в течение полутора-двух лет отказаться от потребительского подразделения, которое производит детские присыпки, пластыри и шампуни. Его годовой оборот оценивается в $15 млрд. Акции двух новых компаний будут представлены на биржах. О других деталях предстоящих структурных изменений Горски не высказывался.

Ранее американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson заявила, что вакцина от коронавируса ее разработки эффективна против «дельта»-штамма COVID-19.

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