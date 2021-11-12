Первому бизнесмену из «списка Титова» вынесли приговор

Никулинский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима участника «лондонского списка», бывшего генерального директора «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на адвоката бизнесмена.

В 2019 году бизнесмен уехал из России. Затем в отношении него возбудили уголовное дело. Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил предпринимателя в так называемый «лондонский список». Он состоит из российских бизнесменов, которые скрываются за границей и готовы вернуться на родину при условии, что все разбирательства в их отношении будут вестись без ареста по приезду в Россию.

Бизнесмен Зотов вернулся в Россию, однако сразу же был задержан и арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что Зотов вывел из компании 395 млн рублей. Но в руководстве «Трансфин-М», которое подало заявление на бизнесмена, заявляли об ущербе на 2,8 млрд рублей.

«Обнаружив факт многочисленных хищений, наш клиент был обязан обратиться в правоохранительные органы. В противном случае это могло квалифицироваться как сокрытие преступления», — отметили адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев, которые представляют «ТрансФин-М».

Ранее прокурор попросил Никулинский суд Москвы приговорить Зотова к восьми годам колонии.