В ФРГ объяснили, зачем Киев хочет участвовать в сертификации «Северного потока — 2»

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока — 2» имеет ясную цель — не допустить запуск трубопровода. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что с запуском газопровода Украина рискует лишиться платы, взимаемой за транзит.

«Впрочем, Германия договорилась с американцами по вопросу, как будет регулироваться процедура строительства и эксплуатации «Северного потока — 2». Так что я исхожу из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. На это он не имеет права», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.