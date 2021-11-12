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СМИ назвало возможные причины неожиданного роста акций «Сургутнефтегаза»

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Depositphotos

На Московской бирже 11 ноября в лидерах роста были обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Котировки выросли более чем на 20%, на следующий день бумаги подорожали еще на 14%. При этом повышение произошло при полном отсутствии новостей компании. Предположения о причинах роста стоимости акций высказал портал Smart-Lab.

Одной из возможных причин роста акций может быть спекулятивный рост. Спекулянты могли разогнать котировки, ожидая корпоративных событий. Еще одной причиной может быть дивидендная политика. Хотя не до конца ясно, зачем компании копить огромные суммы, чтобы потом раздать их акционерам, полностью структуру акционеров компании никто не знает, отмечается в публикации.

Возможен обратный выкуп акций, но по закону это должно производиться публично. Но у «Сургутнефтегаза» непрозрачная структура собственности — она закольцованная, в связи с этим, невозможно выявить, кто в действительности основные акционеры компании.

Авторы статьи сообщают, что рост может быть вызван сменой структуры акционеров и менеджмента. Если структура акционеров изменится, то устав компании, как и генеральный директор могут смениться.

Еще одним вероятным сценарием может быть инвестирование накопленных средств. Учитывая, что «Сургутнефтегазу» невыгодно держать денежные средства на депозитах, компания вполне может вложиться в приобретение ценных бумаг на рынке, заключили в публикации.

Ранее специалисты по инвестициям посоветовали россиянам, что стоит обратить внимание на бумаги сырьевых компаний. Росту этих акций способствует экономическая ситуация. Среди компаний, к которым эксперты советуют присмотреться — производители удобрений, золотодобытчики.

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