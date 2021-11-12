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Украина захотела покупать газ у Катара

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Gleb Garanich/Reuters

Украина планирует заключить контракт с Катаром на прямые поставки сжиженного природного газа. Об этом рассказал замминистра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».

«Это непростая история, но мы действительно над этим работаем», — заявил чиновник.

По его словам, Украина желает добиться поставок газа через два терминала в Польше — на территории Гданьска и Свиноуйсьца. В настоящее время пропускная способность между двумя странами находится не на высоком уровне, что планируется исправить посредством прямого контракта с Катаром.

Ранее Немчинов рассказал, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.

Киев прежде обвинял Москву в использовании поставок газа в качестве «геополитического оружия». Так, на Украине называют проект российского газопровода «Северный поток — 2» «несущим риски национальной безопасности» и угрожающим безопасности поставок газа в Европу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия «ограничивает» экспорт газа в Евросоюз, чтобы больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис в Европе.

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