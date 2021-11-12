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«Роснефть» показала рекордную чистую прибыль по итогам девяти месяцев 2021 года

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Владимир Астапкович/РИА Новости

НК «Роснефть» получила 696 млрд рублей чистой прибыли по итогам третьего квартала 2021 года. Таким образом, компания добилась рекордной за данный период прибыли, превысив показатели всего 2020 года в 4,6 раза.

За третий квартал 2021 года чистая прибыль выросла на 35% и составила 314 млрд рублей. Аналитики компании отметили, что это на 6% выше их ожиданий. По показателям чистой прибыли «Роснефть» обогнала Equinor, BP, PetroChina, Shell.

Выручка «Роснефти» за первые три квартала 2021 года выросла на 47% (до 6,224 трлн рублей). Такие показатели связывают с ростом объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке и увеличением цен на нефть на фоне роста объемов добычи нефти с учетом постепенного смягчения ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+.

Также «Роснефть» по итогам третьего квартала 2021 года продолжает генерировать положительный денежный поток (СДП), который составил 880 млрд рублей, что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, «Роснефть» в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока», — отметил председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила компании снизить за 9 месяцев 2021 года сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 8,4 млрд долларов. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшилось почти в 2 раза - до 1,3х. Это минимальное значение за последние 2 года.

В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской бирже впервые превысила 7 трлн рублей. Это результат связывают с тем, что акции компании ранее достигли нового исторического максимума (665,7 рублей за штуку).

«Сильным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» является реализация крупного проекта «Восток Ойл». Его ресурсная база составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта», - сообщили накануне в понедельник в своем отчете аналитики БКС.

Они отметили, что проект «Восток Ойл» является долгосрочным драйвером для акций «Роснефти», и сейчас он постепенно начинает закладываться в их стоимость. По прогнозам БКС, ценные бумаги «Роснефти» могут вырасти до 750 рублей за штуку.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне 10,5 долларов за GDR, «Газпромбанк» - 10,1 доллара, J.P. Morgan – 10 долларов.

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