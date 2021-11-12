В Амстердаме могут запретить марихуану для туристов

В столице Нидерландов решили запретить строительство новых отелей, а также ввести запрет на посещение туристами заведений, продающих марихуаны в рамках борьбы с негативными последствиями массового туризма. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В Амстердаме готовы более жестко пресекать антиобщественное поведение туристов. Для этого мэр города Флемке Халсема в очередной раз предложила ввести запрет на посещения туристами кафе, где в меню есть марихуана в любом виде. Всего подобных мест в городе 166. В 2020 году тема уже поднималась, но из-за начавшейся пандемии коронавируса ее обсуждение решили отложить.

Мэр считает, что в Амстердаме много культурного наследия и красивых мест, ради которых стоит приехать. Если запретить иностранцам посещать заведения, где продается марихуана, то турпоток может упасть на треть, что частично решит проблему с огромным количеством туристов, отмечается в сообщении АТОР.

В столице Нидерландов четыре года назад были определены несколько микрорайонов, где запрещалось открывать новые отели, а теперь запрет касается почти всего города. С 1 ноября в голландской столице можно строить только гостиницы, которые будут обладать уникальной концепцией и лишь в определенных местах, где они смогут создать дополнительную ценность облику города.