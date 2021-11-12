Украине предсказали потерю еще одного источника доходов

Из-за низкой пошлины на экспорт металлолома бюджет Украины может лишиться порядка 8 млрд гривен (около $300 млн). Об этом заявил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сфера металлургии столкнулась с «наиболее угрожающей» ситуацией за последние 10 лет. Во всем мире подорожал лом, если раньше одну тонну можно было приобрести за $250-300, то теперь за $500.

Гужва считает, это связано с тем, что большинство государств мира запрещают экспорт металлолома или тем или иным способом ограничивает экспорт. На Украине зафиксирован двадцатикратный рост экспорта металлолома.

«Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн», — сказал эксперт.

По его словам, если в ближайшее время ничего не изменится, Украина может поставить за рубеж миллион тонн лома. В таком случае металлургические предприятия страны не смогут произвести около 10 млн тонн стали, а экспортные пошлины принесут в бюджет Украины не больше 2 млрд гривен, в то время как внутреннее производство обеспечило бы около 10 млрд гривен поступлений.

Ранее замминистра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией.