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Общая сумма продаж на площадках Alibaba 11 ноября превысила $84,54 млрд

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Общая сумма продаж на площадках Alibaba 11 ноября превысила $84,54 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании.

«Когда часы пробили полночь, Alibaba Group официально завершила свой тринадцатый ежегодный глобальный фестиваль шопинга 11.11 с рекордным показателем оборота от продаж товаров и услуг (GMV) в 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов)», — указано в сообщении компании.

Всего в распродаже приняли участие 900 млн человек, которые купили продукцию 290 тыс брендов.

«Среда электронной торговли продолжает оставаться крайне динамичной, а Китай остается невероятно важным рынком, где бренды могут расти как сегодня, так и в будущем», — пояснил президент Alibaba Group Майкл Эванс.

В Китае на 11 ноября приходится праздник День холостяка — его название связанно с датой (11.11) и традицией: молодые студенты, не имеющие пары, в этот день покупали себе подарок.

Ранее пользователи AliExpress в день распродажи сделали миллион заказов за 25 минут.

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