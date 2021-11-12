Во II чтении одобрено Госдумой расширение единого налогового платежа на организации и ИП

Государственная дума РФ приняла во II чтении законопроект о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Как пишет ТАСС, документ был инициирован правительством РФ.

Плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате платежей с их объединением в одном платежном поручении без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к конкретной бюджетной системе.

Для бизнесмена это становится единым налоговым платежом. Он может внести денежные средства в банк, кассу местной администрации, в МФЦ или организацию федеральной почтовой связи наличными. Также денежные средства могут быть перечислены на счет федерального казначейства в качестве единого налогового платежа.

Согласно документу, бизнесменам будет предоставляться возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа сумм излишне уплаченных.

Ранее сообщалось, что Единый налоговый счет – нечто вроде электронного кошелька, куда любой гражданин может загодя и в добровольном порядке перечислить некоторую сумму для уплаты налоговых отчислений.