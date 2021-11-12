Минсельхоз РФ предложил меры по стабилизации цен на «борщевой набор»

В России хотят ввести меры по стабилизации цен на овощи из «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь). С таким предложением выступил Минсельхоз, соответствующее письмо направлено в правительство 26 октября, пишут «Известия», ссылаясь на отчет ведомства о выполнении поручения вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания в конце августа.

Одной из мер по снижению цен на составляющие такого набора» является увеличение площадей под них. Так, министерство предлагает до 2025 года на 14% по сравнению с 2020 годом увеличить площади под выращивание картофеля, капусты, лука, свеклы, моркови.

Другая мера — ввести более мощные хранилища. В настоящее время мощность единовременного хранения овощей достигает 8,5 млн т. Как рассказал исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, дефицит хранилищ оценивается в 1 млн тонн овощей.

«При сборах 5,5 миллиона тонн овощей, объем хранилищ у нас на 1,6 миллиона тонн. Часть овощей продается в сезон, когда хранилища не нужны, часть идет на переработку, но все же значительная часть поступает в хранилища. По нашим оценкам, их дефицит оценивается в 1 миллион тонн овощей», — заявил он.