В России могут усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов

В российское законодательство могут ввести следующие термины: «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» (намеренная продажа перевозчиком большего количества билетов, чем есть мест в самолете), а также нормы, которая устанавливает время приведения воздушного судна к эксплуатационной готовности. Это хотят сделать для того, чтобы ввести штрафы для авиакомпаний, которые задерживают рейсы, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

«На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров», — сказано в документе.

В Минтрансе подтвердили, что получили письмо. В ведомстве также указали, что вопрос прорабатывается вместе с участниками рынка авиаперевозок.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов выступил за повышение ответственности авиаперевозчиков.

«При этом выгодополучателем от изменений норм должен быть пассажир, рейс которого задержан. Важно выплачивать людям такую компенсацию, которая бы мотивировала компанию быть пунктуальной, но не разорила отрасль», — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские авиакомпании изменят порядок возврата денег за билеты. В список авиаперевозчиков, которые приняли такое решение, входят Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling и Wizz Air.