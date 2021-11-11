Верховный суд Британии завершил рассмотрение дела о долге Украины перед Россией

Британский Верховный суд (ВС) закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на $3 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

На вынесение решения может понадобиться от трех до девяти месяцев.

«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву», — заявил глава ВС Роберт Джон Рид.

Суверенные еврооблигации Украины были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. Украина выплачивала долг до конца 2015 года, а затем допустила дефолт по долгу, что стало причиной начала судебных разбирательств — они длятся с 2016 года. Сумма требований России к Украине — $3 млрд.

Ранее ожидалось, что окончательное решение по делу будет вынесено в 2020 году, но Верховный суд Великобритании отложил его из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году глава Нацбанка Украины Яков Смолий, занимавший этот пост, неожиданно подал в отставку. Она привела к остановке выпуска еврооблигаций.