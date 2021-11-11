Почти 40% украинцев заявили об экономическом упадке своих регионов

Согласно опросу, 37% украинцев заявили о том, что экономика их региона пришла в упадок. Об этом в результатах опроса пишет Социологическая группа «Рейтинг».

Еще треть жителей страны считают, что регион, в котором они живут, экономически развивается. 26% отмечают, что в стране вообще ничего не происходит. При этом экономическое развитие больше всего заметили на Западе страны и в Киеве, а вот упадок стали наблюдать жители Востока и Юга.

Виновными в проблемах регионов украинцы назвали центральную (35%) и местную (34%) власти. 19% посчитали, что в проблемах виноваты сами жители. Способными решить проблемы региона самими жителями больше всего считают в Киеве и на Западе страны.

Почти 40% считают, что их область может стать одной из самых развитых на Украине, а 22% считают экономическое развитие возможным в ближайшие 10-20 лет. Однако 16% заметили, что их регион никогда не будет развиваться, столько же сообщили о том, что их регион развитый.

Ранее сообщалось, что украинцы за год стали платить за услуги ЖКХ практически на треть больше. За сентябрь по коммуналке гражданам было насчитано 11 млрд гривен (чуть более 30 млрд рублей).