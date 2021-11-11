«Роснефть» досрочно выплатила рекордные промежуточные дивиденды за 2021 год

Нефтяная компания «Роснефть» досрочно завершила выплату промежуточных дивидендов за 2021 год. Общая сумма промежуточных выплат составила 191,04 млрд рублей, что является самым высоким показателем для промежуточных выплат «Роснефти».

Согласно дивидендной политике, нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, и на выплаты направляет 50% от чистой прибыли по МСФО. В первом полугодии 2021 года «Роснефть» заработала 382 млрд руб. прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за отчетный период и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года. При этом в июле 2021 года «Роснефть» также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 млрд руб.

Как отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов,«Роснефть» является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке.

«То, что компания из года в год выплачивает промежуточные дивиденды, несомненно, привлекает инвесторов к ее ценным бумагам и соответствует лучшим мировым практикам. Хотел бы напомнить, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли – 50%. Учитывая последние результаты, а также то, что нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения», — рассказал он.

В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской бирже впервые в истории превысила 7 трлн рублей. Кроме того, капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в 100 млрд долларов. По этому показателю «Роснефть» обогнала британскую bp и норвежскую Equinor.

Результат стал возможным благодаря тому, что акции крупнейшей российской нефтяной компании достигли на биржевых торгах нового исторического максимума: 27 октября они взлетели до 665,7 рублей за штуку на Мосбирже и до 9,53 доллара за GDR на Лондонской бирже.

Ценные бумаги компании демонстрируют одну из лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового сектора РФ. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,8 раза, с начала 2021 года – на 50%.

При этом весь потенциал роста компании еще не раскрыт. Инвесткомпания БКС прогнозирует стоимость GDR «Роснефти» на уровне $12 за бумагу, Bank of America - $11,2, Raiffeisen Bank - $11. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне $10,5 за GDR, «Газпромбанк» - $10,1, J.P. Morgan - $10.