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Китай ввел новые ограничения на ввоз пищевой продукции из России из-за коронавируса

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Thomas Peter/Reuters

Власти нескольких китайских городов, расположенных на границе с Россией, ввели новые ограничения на импорт российской продукции из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Торгового представительства РФ в КНР.

Так, 10 ноября руководство города Суйфэньхэ потребовало от администрации железнодорожного пункта пропуска «Суйфэньхэ-Пограничный» ввести на временной основе ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания из России.

Уточняется, что станция по-прежнему будет принимать сельхозтовары (зерно, иные сыпучие грузы). В заявление также сказано, что администрации «Суйфэньхэ-Пограничный» поручено уведомить российскую сторону о необходимости импорта пиломатериалов в Китай за счет буксировочных паллетов во избежание ручной погрузки и разгрузки.

Помимо этого, с 11 ноября вводится запрет на экспорт из Суйфэньхэ любыми способами предварительно расфасованных продуктов питания.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за период январь--октябрь 2021 года года вырос на 30,9%, до $115,66 млрд.

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Китай — Россия
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