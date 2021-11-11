Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» снизилась почти на треть

Прямые поставки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» снизились более чем на 33%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейского газотранспортного оператора Gascade.

С 8.00 до 9.00 мск прокачка составила 695 тыс. кубометров, что на треть меньше, чем в последние часы газовых суток (заканчиваются в 8.00 мск), тогда она колебалась в районе миллиона кубов. Уточняется, что максимум накануне достиг 1,47 млн кубометров в час.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подал на четверг, 11 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки. Объем заказанных транзитных мощностей через газораспределительную станцию «Суджа» составляет 77,1 млн куб. метров и 32,2 млн кубометров — через станцию «Сохрановка».

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.