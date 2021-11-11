Тарифы на интернет и телевидение в России повысят на 10%

Тарифы на домашний интернет, телевидение и прочие услуги связи в 2022 году могут вырасти на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily.

Эксперты опросили топ-менеджеров компаний связи и выяснили, что причина подорожания заключается в увеличении цен на оборудование, инфляции и законодательных изменениях последнего времени.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих», — рассказал глава TelecomDaily Денис Кусков.

Из проведенного исследования следует, что 78% опрошенных готовы поднять тарифы в 2022 году. При этом 48% респондентов не исключили увеличения цен на 10% и больше. 32% компаний заявили о возможном росте тарифов на более «вегетарианские» 3-9%.

В 2020 году в отчете TelecomDaily сообщалось, что тарифы на связь в России могут вырасти на 20%.