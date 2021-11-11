Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер сборной Кипра ответил на вопрос о стратегии на матч с Россией 01:33
США отменят санкции против России только после восстановления целостности Украины 01:32
Чемпион UFC рассказал, что каждый день пил вино во время подготовки к титульному бою 01:16
Блинкен сообщил, что США будут поставлять летальное оружие Украине 01:10
Кулеба заявил, что «Северный поток-2» станет проблемой для всей Европы 00:53
Тренер «Ахмата» рассказал о своем отношении к алкоголю 00:53
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за Белоруссии 00:45
Зеленский пригрозил украинским олигархам из-за повышения цен на энергоресурсы 00:40
Беременные мальчиками хуже защищены от СOVID-19 00:36
Овечкин поздравил 16-летнего хоккеиста, который может побить его рекорд 00:36

Тарифы на интернет и телевидение в России повысят на 10%

close
100%
Depositphotos

Тарифы на домашний интернет, телевидение и прочие услуги связи в 2022 году могут вырасти на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily.

Эксперты опросили топ-менеджеров компаний связи и выяснили, что причина подорожания заключается в увеличении цен на оборудование, инфляции и законодательных изменениях последнего времени.

«На рынок давит и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей: ранее он был связан с увеличением курса доллара и евро, а теперь с глобальным дефицитом комплектующих», — рассказал глава TelecomDaily Денис Кусков.

Из проведенного исследования следует, что 78% опрошенных готовы поднять тарифы в 2022 году. При этом 48% респондентов не исключили увеличения цен на 10% и больше. 32% компаний заявили о возможном росте тарифов на более «вегетарианские» 3-9%.

В 2020 году в отчете TelecomDaily сообщалось, что тарифы на связь в России могут вырасти на 20%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть