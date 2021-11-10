Стоимость сала на Украине рекордно выросла

На Украине зафиксировали рекордный рост цен на сало. Об этом сообщает портал Kurkul.com, ссылаясь на Минфин страны.

Так, с сентября текущего года стоимость соленого сала выросла на 40 гривен (свыше 100 рублей). По данным министерства, теперь килограмм продукта стоит 185 гривен (около 500 рублей). Согласно оценкам экспертов, в октябре цены на сало поднялись на 13%, а в ноябре — уже на 11%, пишет издание.

При этом сало домашнего приготовления, которым торгуют местные предприниматели, предлагается чуть дешевле — 134 гривны за килограмм (360 рублей).

Однако украинские эксперты считают, что сало будет и дальше дорожать, причем в 2022 году произойдет серьезный скачок цены.

Как сообщалось, рост цен на этот деликатес начали фиксировать еще весной, с тех пор он практически не прекращается.

Ранее в октябре стало известно, что на Украине не хватает своих объемов производства, из-за чего впервые за 30 лет страна стала закупать яйца в Белоруссии.