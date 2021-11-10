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На AI Journey обсудили цифровое здравоохранение

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Панельная дискуссия «Здравоохранение после СOVID-19» состоялась в рамках международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey, которую Сбер проводит вместе с ведущими технологическими компаниями страны 10–12 ноября.

В ней приняли участие Юрий Крестинский, вице-президент, руководитель индустрии здравоохранения Сбербанка, и Берталан Меско, доктор философии, футуролог в области медицины и директор «Института медицины будущего».

Участники дискуссии отметили, что цифровые технологии в здравоохранении до пандемии, несомненно, активно развивались, индустрия была наполнена множеством разработок — умными часами, роботами для дезинфекции в больнице для биопечати, — был ИИ для разработки медикаментов и изменения их целей, а также для проведения исследований. Пандемия стала сильным драйвером для использования технологий миллионами врачей и пациентов.

«Яркий пример — телемедицина и использование сервисов на базе ИИ. Люди находились дома, а помощь специалистов была также необходима. В этот период столь же сильно выросло использование чатов на базе ИИ. Например, в Британии активно использовали чат- ботов для психологической помощи, так как сложно было записаться к психологу и с помощью них перед приемом у врача уже были собранные данные», — рассказал Берталан Меско.

Он также подчеркнул, что сейчас пациент становится центральной фигурой и ключевым элементом индустрии. При этом врача никогда не сможет заменить робот или искусственный интеллект, ведь специалист обеспечивает не только лечение, но и сострадание, внимание, доверие и эмпатию, и крайне важно сохранять это взаимодействие.

«Для компаний индустрии здравоохранения Сбера важно предоставлять самый качественный и современный сервис для наших клиентов. Искусственный интеллект способен улучшить качество медицинской помощи и является важным направлением нашего развития. Мы стремимся к тому, чтобы в ближайшие несколько лет все компании индустрии здравоохранения Сбера стали AI-Native», — отметил Юрий Крестинский.

«Внедрение технологий ИИ в медицине — обязательное условие улучшение качества и продолжительности жизни пациента. При разработке продуктов цифровой медицины будущего важно, чтобы пациент стоял на самом высоком уровне и участвовал в создании продуктов и сервисов, которыми он будет пользоваться», — добавил Меско.

Кроме того, он выделил ключевые тенденции развития цифрового здравоохранения после пандемии: прогнозирование (анализ трендов и данных) — использование новейших цифровых технологии и ИИ для прогнозирования ситуаций, заболеваний; активное подключение пациентов к системе цифровой медицины с помощью умных устройств и технологий на базе ИИ; предоставление информации для дальнейшего активного развития технологий и ИИ.

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