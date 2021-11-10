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Цена биткоина обновила исторический максимум

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Depositphotos

10 ноября биткоин подорожал более чем на $3 тыс., до нового исторического максимума в $69 тыс. Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 17.40 цена за один биткоин по данным портала Coindesk составляет $68,184.

Курс актива стремительно пошел в рост после того, как министерство труда США сообщило, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимум с ноября 1990 года, когда инфляция составила 6,3%, отмечает издание.

В публикации утверждается, что кроме биткоина подорожали и другие крупнейшие криптовалюты. Например, стоимость Ethereum увеличилась с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., а цена Binance Coin поднялась c $647 до $662. Общая оценка рынка вновь превысила $3,1 трлн.

Ранее Савеловский суд Москвы отклонил первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты. Адвокат Борис Башилов, представляющий интересы истца, уточнил, что речь идет о 16,6 биткоина.

На момент составления иска их стоимость оценивалась почти в 45 млн рублей. Андрей Петров в 2018 году перевел на криптокошелек своего приятеля Игоря Тукана принадлежащие ему биткоины на правах доверительного управления.

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