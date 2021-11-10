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Гендиректор ИKEA рассказал, что в российских магазинах не планируют повышать цены

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Генеральный директор ИKEA в России Понтус Эрнтелл заявил, что в магазинах страны не предполагается повышения цен. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем», — уточнил гендиректор.

По его словам, компания намерена внимательно следить за ситуацией, оперативно реагируя на существенные изменения.

Эрнтелл обратил внимание, что ситуация с перебоями в глобальной цепочке поставок сказывается на все компании. Тем не менее в РФ у IKEA есть шансы сгладить сложности с поставками, добавил он.

Больше половины продукции производят в России, при этом логистика с морских путей переведена на сухопутные.

Также продажи ИКЕА в стране с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года увеличились более чем на 30%.

«Я рад сказать, что прошедший финансовый год стал лучшим для ИКЕА в России, продажи выросли на 31% по сравнению с прошлым годом», — подвел итоги финансового года Эрнтелл.

Ранее сообщалось, что IKEA в России начала продавать мебель для геймеров.

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