Стало известно, какие типы домов будут лишены капремонта

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому в России появится новый вид жилья. Речь идет о правовом статусе таунхаусов, лейнхаусов и дуплексов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«На данный момент жилищный фонд включает только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Однако набирающие популярность таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие объекты блокированной застройки не имеют четкого правового статуса», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, собственники зачастую страдают из-за этой неопределенности и статус жилья приходится определять лишь только через суд.

Поэтому поправки будут касаться Градостроительного и Жилищного кодекса. По предлагаемому законопроекту таунхаусы и другие виды домов обретут понятие «дом блокированной застройки». При этом такие здания не будут включены в программу капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в России появился новый вид мошенничества, когда потенциальные жертвы рискуют остаться без жилья и в кредитном рабстве. Речь идет о подделке паспорта для последующего оформления кредита.