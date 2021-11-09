Сбер провел сессию по зеленому финансированию на климатическом саммите ООН

В рамках конференции ООН в Глазго по изменению климата состоялась дискуссия «Климатическая повестка и рынок зеленых финансов: Россия-2060, взгляд в будущее».

Участники обсудили перспективы развития зеленой экономики и зеленого финансирования в РФ на фоне общемировых трендов, роль финансового сектора в решении климатических проблем. Модератором выступила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

«Борьба с глобальным потеплением не может происходить в отдельно взятой стране. Такие вопросы, как трансграничное регулирование, взаимное признание странами углеродных единиц и другие вопросы невозможно решить в одиночку. Нет ни одной страны сегодня, которую не беспокоил бы вопрос будущего, в котором мы все будем жить уже через несколько десятков лет. Перед нами стоят вызовы, через которые придется пройти как правительствам, так и обычным людям. На карту поставлено очень многое», — рассказала старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

Россия находится в начальной фазе структурирования зеленой повестки и рассматривает два направления действий, считает советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Первое, созвучное европейской модели, отрабатывается на примере так называемого Сахалинского проекта, когда с помощью продажи эмиссионных квот на выбросы парниковых газов рассчитывают достичь на острове углеродной нейтральности к 2025 году; второй путь, созвучный экологическим моделям Японии, США и Китая — организация добровольных углеродных рынков. Окончательный вариант будет дорабатываться в том числе и в зависимости от степени признания международным сообществом усилий России по декарбонизации. Тем не менее уже сейчас России удается сокращать эмиссию парниковых газов в 1,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет в других странах — за 2019-2020 годы она снизилась на 4%», — сказал он.

Участники дискуссии также отметили необходимость выработки единых международных стандартов при оценке государственных усилий по достижению углеродной нейтральности. Россия, беря на себя обязательства достичь желаемого уровня до 2060 года, вправе рассчитывать на отказ от политизации, санкционных ограничений и применения двойных стандартов на этом поле.