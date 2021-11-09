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ЦБ планирует выпустить прототип цифрового рубля в 2022 году

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Depositphotos

В Центробанке рассчитывают, что смогут получить первый прототип цифрового рубля уже в начале 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По ее словам, РФ опробует платформу в следующем году, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.

Ранее в Центробанке сообщили, что запуск цифрового рубля является одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года. Его введение поспособствует будущему развитию платежной инфраструктуры, увеличению доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса, подчеркнули в регуляторе.

В ЦБ также назвали 12 российский банков, которые составят первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, кредитные организации сами выразили желание участвовать в проекте.

В список вошли: «Ак Барс», «Альфа-банк», «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и Транскапиталбанк.

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