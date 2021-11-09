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Сбербанк вновь проведет акцию «Зеленый день»

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

11 ноября 2021 года стартует Зеленый день от Сбера. В этом году акция приурочена к круглой дате – 180-летию со дня основания банка.

Каждый год в ноябре Сбер проводит «Зеленый день» — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В «Зеленый день» пользователей ждет масса специальных предложений и акций, получить которые можно не выходя из дома

«В эту пятницу Сбер отмечает свой день рождения. Мы всегда стремимся делать его запоминающимся для наших клиентов и партнеров. Поэтому четыре года назад Сбер объявил, что 11 и 12 ноября будут считаться «Зеленым днем», то есть днем, когда мы дарим подарки своим клиентам. В этом году у нас особенная дата - 180 лет. Поэтому в «Зеленый день» мы запустим большую распродажу и объявим о выгодных предложениях на продукты банка и экосистемы», — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил на пресс-конференции.

Кроме того, он подчеркнул, что к «Зеленому дню» присоединятся десятки партнеров по всей стране.

«В прошлом году за два «Зеленых дня» было принято 44 тысячи заявок на кредитные карты и выдано 98 тысяч кредитов на сумму более 31 млрд рублей. Было продано также свыше 20 тысяч страховок онлайн. Это в несколько раз больше, чем в обычные дни. В этом году мы ожидаем, что «Зеленый день» пройдет еще успешнее»», — отметил Герман Греф.

Информацию о скидках и акциях можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовили сервисы и компании экосистемы: Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Банка.

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