Экономист Масленников оценил перевод документооборота в цифровой вид

Уничтожение бумажных договоров и перевод их в электронный формат может положительно повлиять на экологию и сэкономить значительные средства на хранении бумажных носителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Вопрос заключается в удобстве для клиента. Поэтому надо будет посмотреть, как это все будет реализовываться. Поэтому такого рода решения должны подвергаться куда более жесткому контролю со стороны регулятора», — отметил эксперт.

По его словам, перевод договоров в электронный вид является значительной экономией на хранении, так как сохранение бумажных копий требует больших затрат. С переводом документооборота в цифровой формат могут быть сэкономлены десятки миллиардов рублей.

Кроме того, эта мера может положительно повлиять и в экологическом плане, ведь Россия обязалась к 2030 году решить вопросы по компенсирующему эффекту, то есть сколько леса было вырублено, столько же будет посажено. Поэтому подобных решений в будущем будет достаточно много, заключил Масленников.

Ранее стало известно, что в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект о переводе делового документооборота в цифровой формат. В настоящее время ко второму чтению готовятся поправки, согласно которым банкам разрешать уничтожать бумажные договоры и создавать их электронные версии без согласия клиентов