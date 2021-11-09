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Ветряные турбины оказались опасными для здоровья

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Проживающие на юге Франции Кристель и Люк Фокерт пострадали от длительного нахождения вблизи турбин. При этом вред от них они смогли доказать в суде и получить компенсацию. Об этом пишет The Guardian.

В 2008 году в 700 метрах от дома супругов были установлены ветряные турбины. Однако спустя пять лет пара столкнулась с тем, что у них начались постоянные недомогания, сопровождающиеся головными болями, депрессией, тошнотой, а также проблемами со сном.

Первоначальное предположение супругов, что в их состоянии виновата вырубка леса, оказалось неверным. В итоге они поняли, что их здоровье пострадало из-за соседства с шестью ветряками, чьи лопасти громко шумели, а свет мигал каждые две секунды. После всего этого пара переехала в другое место и проблемы со здоровьем исчезли.

Судмедэксперт, к которому обратилась пара, объяснил их состояние «синдромом турбины», при котором на фоне мерцающего света и сильного шума от ветряков могут возникать или обостряться болезни. Первый иск французов на энергетические компании суд отклонил в 2020 году, после чего они подали апелляцию, где эксперты доказали вредное воздействие ветряных установок. В итоге пострадавшим выплатили €100 тыс., а также изменили скорость работы и освещение на шести турбинах.

Ранее сообщалось, что фирма Energy Vault, разработчик башни с гравитационным накоплением энергии Evx, заключила с компанией DG Fuels сделку на $520 млн на поставку 1,6 ГВт-ч аккумулированной энергии для производства в США возобновляемого водорода и других видов топлива с помощью солнечной энергии.

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